Juventus, vittoria sofferta contro lo Spezia: Allegri prepara la svolta

La vittoria sofferta contro lo Spezia non è abbastanza, per svoltare la stagione della Juventus serve qualcosa in più, una svolta drastica

redazionejuvenews

La vittoria contro lo Spezia è stata fondamentale per la classifica e per il morale, ma non può far dormire sogni tranquilli a Massimiliano Allegri. La prestazione vista in campo dai bianconeri non è stata eccellente, tanto che fino ad un certo punto della partita lo Spezia era clamorosamente in vantaggio. Problemi di mentalità e gioco che la Juventus si porta dietro da inizio stagione. I tre punti guadagnati mercoledì possono essere l'inizio di una lunga serie, ma c'è bisogno di un cambiamento più grande per poter sperare di dare una svolta a questa stagione. Massimiliano Allegri prepara quindi una novità importante.

Partiamo da un presupposto: Chiesa è l'anima di questa squadra, il giocatore su cui fare affidamento nel momento del bisogno. Un giocatore con quella qualità e quel talento non può e non deve essere allontanato dalla porta avversaria. Per questo Allegri potrebbe pensare di schierarlo punta, ma poi si creerebbe un problema con Dybala e Morata, entrambi in un ottimo stato di forma. L'alternativa più probabile è il suo inserimento come esterno sinistro nel 4-4-2, con licenza di accentrarsi e andare al tiro. In questo modo l'attaccante italiano sarebbe quasi una punta aggiunta, in grado di creare superiorità nell'area di rigore avversaria.

Sulla fascia opposta andrebbe ad agire Cuadrado, giocatore di spinta ma anche di contenimento, in grado di dare equilibrio alla squadra. In mezzo al campo non si tocca Manuel Locatelli, mentre al suo fianco ci sarebbe il ballottaggio tra Rabiot e Bentancur, con il francese in leggero vantaggio. Rimarrebbero fuori dai giochi McKennie, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski e Kean, tutti giocatori dal grandissimo talento pronti a subentrare a partita in corso o in caso di turnover. Gestire una rosa lunga e piena di talento come quella della Juventus non è affatto semplice: a Massimiliano Allegri l'arduo compito di riuscire nell'impresa.