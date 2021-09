Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa: esclusi nuovi infortuni

Nel corso del match contro lo Spezia, Federico Chiesa ha accusato un leggero problema al flessore. Per fortuna sono esclusi infortuni seri

Contro lo SpeziaFederico Chiesa ha dimostrato ancora una volta (come se ce ne fosse bisogno) di essere l'arma in più di questa Juventus. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, tutti si sarebbero aspettati una risposta forte e decisa da parte di Paulo Dybala, chiamato a sostituire il fuoriclasse portoghese. Invece, a prendere per mano la squadra di Massimiliano Allegri non è stato il fantasista argentino, bensì l'esterno italiano. Reduce dalla vittoria di un Europeo da protagonista, Chiesa è diventato sempre più decisivo, partita dopo partita. Ieri però, dopo il gol del pareggio, l'attaccante italiano ha sentito tirare un muscolo e ha chiesto il cambio, mandando nel panico tutti i tifosi bianconeri.

A confermare il leggero fastidio muscolare ci ha pensato Allegri, che, in conferenza stampa al termine della partita, ha rivelato: "Lui era rientrato dall'infortunio, stasera mi ha chiesto il cambio perché gli si stava indurendo di nuovo il flessore". L'infortunio al flessore che lo aveva colpito alcune settimane fa sembra non voler dare tregua all'ex Fiorentina. Per fortuna Chiesa si è fermato in tempo, evitando problemi più gravi. Nel report di oggi la Juventus non riporta nessun infortunio per il classe 1997: per lui soltanto un grosso spavento.

La sua presenza contro la Sampdoria è però da considerarsi a rischio. Dopo i vari problemi muscolari, Allegri potrebbe decidere di non rischiare il giocatore, concedendogli un turno di riposo. Chiesa sarà infatti fondamentale per il big match di Champions League contro il Chelsea. Contro i blucerchiati, quindi, Chiesa potrebbe sedersi in panchina. Chi potrebbe giocare al suo posto? Kulusevski e Bernardeschi sono i due principali indiziati per un posto da titolare, ma è ancora troppo presto per poter prevedere quale potrebbe essere la formazione bianconera. Il tecnico della Juventus sceglierà, dopo essersi consultato con lo staff medico, sul da farsi. Seguiranno aggiornamenti.