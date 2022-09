Juventus, sanzione dalla UEFA: multa salatissima per i bianconeri

La Juventus è stata sanzionata dalla UEFA. I bianconeri adesso si sono accordati per un nuovo programma di rientro entro 3 stagioni.

redazionejuvenews

Brutte notizie per le Juventus. Con un comunicato, la UEFA, ha reso note tutte le multe per le società che non hanno rispettato i parametri economici nella ultime stagioni, compreso il club bianconero. Ecco la nota: "La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club 2021/22. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non ha rispettato il requisito del pareggio. L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021. Ulteriori informazioni sulle misure di emergenza possono essere trovate qui. Questi otto club hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club o pagati direttamente.

Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno interamente pagati mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo".

La Juventus dovrà pagare 3,5 milioni per non aver rispetto i parametri, e la Vecchia Signora si è accordata su un rientro nei limiti entro il 2025-26, stessa politica adottata dal Milan, come riporta Goal. Sicuramente una notizia per certi versi inaspettata, soprattutto soltanto poche ore dopo la fine del calciomercato, che ha visto Madama recuperare una parte del rosso nel bilancio.