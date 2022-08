Boban: “Superlega? Piano assurdo morto in due giorni…”

Il Chief of Football della UEFA ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato diverse tematiche d'attualità

Zvonimir Boban ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha trattato diversi temi. Il Chief of Football della UEFA ha parlato della massima competizione europea: "Tutte le Champions sono state di una bellezza pazzesca, è la competizione calcistica che più ci definisce. Andare oltre le emozioni fatte provare dal Real Madrid? Ne sono certo, perché il calcio sa sempre sorprenderci. Questa Champions ha mille motivi di fascino. Le mie favorite sono Manchester City, Psg e Bayern ".

Da dirigente UEFA, è tornato sulla vicenda della Superlega, che vedeva la Juventus, con Real Madrid e Barcellona tra le promotrici: "Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell’aprile 2021. Anzi, possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male. Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai".