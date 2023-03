Juventus-Sampdoria, la moviola della sfida: Prontera non convince a pieno

Nella partita tra Juventus e Sampdoria , posticipo domenicale della ventiseiesima giornata di Serie A, terminato 4-2 in favore dei bianconeri, la squadra arbitrale, guidata dal direttore di gara Prontera , dagli assistenti Costanzo e Passeri, dal quarto uomo Rapuano e dai Varisti Di Bello e Longo, ha svolto un buon lavoro, con qualche passo falso.

Nel primo tempo, nonostante i quattro gol, non ci sono grandi azioni controverse, se non il potenziale fallo di Turk su Vlahovic sul finire del primo tempo. Il direttore di gara, però, effettua la scelta giusta, non concedendo il penalty.