Le probabili formazioni di Juve-Sampdoria: Miretti dietro a Vlahovic

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma, la Juve si prepara a sfidare la Sampdoria , prossimo avversario dei bianconeri in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà prestare la massima attenzione e evitare cali di concentrazione: vietato sbagliare. In vista del match il tecnico della Juve dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco: chi giocherà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I bianconeri si preparano a scendere in campo con il consueto 3-5-1-1. Come rivelato da Max in conferenza stampa, in porta ci sarà Perin, con Bremer, Bonucci e Gatti a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Iling, con Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo. Out Pogba. In attacco Kean è squalificato, Milik infortunato mentre Chiesa e Di Maria non sono al meglio. L'unico sicuro del posto da titolare è Vlahovic, con Miretti favorito su Soulè per giocare al suo fianco.