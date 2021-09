Juventus-Sampdoria: designato il direttore di gara

Resi noti i direttori di gara

La Juventus ha ottenuto i primi tre punti della stagione nella partita di mercoledì contro lo Spezi: i bianconeri si sono imposti per 2-3 in una partita rocambolesca, che li ha visti andare in vantaggio per 0-1, essere rimontati ed andare sul 2-1, per poi riacciuffare nel finale i tre punti, con la partita che si è chiusa sul risultato di 2-3. I gol di Kean, Chiesa e De Ligt hanno regalato i primi tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri, che domenica cercherà la prima vittoria stagionale tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.