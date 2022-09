Juve, Toni: “Bremer fortissimo. Serie A? I giocatori forti non vengono più”

Non tutte le squadre si sono mosse bene come la Juve, alcune hanno deluso: "Sarei stato deluso dal Napoli se avesse venduto Osimhen, anche per scambiarlo con Cristiano Ronaldo. Non mi avrebbe trovato d'accordo, perché Osihmen è il presente e il futuro. La Lazio è stata brava a tenere i migliori, ma non è arrivato nessun grande nome. Voto al mercato: 6. Il Monza ha comprato tanto, ci vorrà tempo per mettere a posto le tessere del puzzle, ma non si può dire che non abbia fatto di tutto per migliorare la squadra. E poi la Salernitana: giovani interessanti e Piatek per quel livello è tanta roba".