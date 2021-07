Arrigo Sacchi: “Juventus? A livello tattico Max non ha eguali”

In un lungo articolo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il nuovo tecnico della Juventus.

La prossima Serie A vedrà in campo diverse squadre pronte a combattere fino all'ultimo sangue pur di conquistare il tanto ambito scudetto. A far la differenza potrebbero essere i nuovi allenatori, da Mourinho e Spalletti fino a Sarri e Inzaghi. Senza ombra di dubbio la Juventus con Massimiliano Allegri è tra le favorite per la vittoria finale. In un lungo articolo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il nuovo tecnico bianconero. Ecco le sue parole.

"Se devo cercare una parola per definire Allegri, la prima che mi viene in mente è: concretezza. È un fuoriclasse nell’interpretazione del calcio italiano. È un tattico davvero speciale, non uno stratega o uno sceneggiatore: lo dice lui stesso. Ovunque sia stato ha ottenuto successi e anche chi dice che a livello internazionale ha raggiunto pochi traguardi si sbaglia: due volte è andato in finale di Champions, non è cosa da poco. Le ha perse, è vero, ci è arrivato. A lui interessa il successo: che lo si conquisti in modo spettacolare o in modo ordinario, importa poco. Più che a incantare la gente, pensa agli almanacchi, e non c’è nulla di male in questo. Soprattutto se sulle pagine degli almanacchi riesce a far scrivere il nome delle squadre che allena.