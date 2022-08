Juventus, Rugani sempre più lontano: per il difensore sirene dalla Serie A

Il matrimonio tra Daniele Rugani e la Juventus potrebbe concludersi ben presto. Il centrale ha diverse richieste dalla Serie A.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo un mese pieno di innesti e nuovi acquisti, sta lavorando sullo sfoltimento della rosa, così da avere i fondi per concludere il calciomercato con gli ultimi colpi. Oltre alle cessioni di alcuni centrocampisti, con Arthur e Rabiot in prima fila, i bianconeri, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, potrebbero lasciare andare anche Daniele Rugani, centrale di Madama. L'ex Empoli, ad oggi, è il quarto difensore in rosa, ma la Juventus, nelle ultime stagioni, non ha mai puntato sull'italiano, utilizzato solo in casi di necessità per infortuni o turnover. Inoltre, fattore da non sottovalutare, il classe '94 percepisce uno stipendio molto alto in relazione al ruolo nella squadra, ovvero oltre 3 milioni di euro.

Un ingaggio importante, anche per le possibile pretendenti, ma, nonostante questo la Sampdoria starebbe puntando proprio Rugani. I blucerchiati, prima di affondare sul centrale, hanno bisogno di fare un'uscita, motivo per cui i tempi non sono ancora maturi per chiudere l'operazione. La Juventus, dal canto suo, si sta già guardando intorno per il possibile sostituto, ed i nomi sono i soliti, da Milenkovic, che potrebbe liberarsi con la clausola da 15 milioni, ad Acerbi, in uscita dalla Lazio a prezzi contenuti, vista anche l'età dell'ex Chievo e Milan.

Tornando a Rugani, l'addio non sarà comunque semplice, come dichiarato anche dall'agente dell'ex Nizza qualche settimana fa: "Per prima cosa Rugani ha fatto quasi il 40% delle partite nell’ultima stagione, che non sono poche. Il 60% alla Juve lo fanno solamente 6 o 7 giocatori. Per me il numero giusto di centrali da avere è 4 e quando sei nei 4 significa qualcosa. Noi siamo stati dentro anche ai tempi in cui c’erano Barzagli e Chiellini che sicuramente non erano di un livello inferiore. Non ci è mai mancata la concorrenza in 7 anni che sta alla Juve. Ma come ripeto, se lo vogliono tenere lo fanno perché Daniele ha qualità. Normale con tanti campioni avere concorrenza, ma è un discorso da allargare agli altri reparti".