Ag. Rugani: “Allo stato attuale Daniele resta alla Juventus”

Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del suo assistito e non solo. Ecco le sue parole: "Daniele mi ha scritto proprio questa mattina che mi avrebbe chiamato dopo l’allenamento odierno. E’ ancora presto per dire come si trova con i nuovi, ma detto tra noi sono giocatori talmente forti che Daniele non potrà che essere contento di lavorare con loro. Per prima cosa Rugani ha fatto quasi il 40% delle partite nell’ultima stagione, che non sono poche. Il 60% alla Juve lo fanno solamente 6 o 7 giocatori. Per me il numero giusto di centrali da avere è 4 e quando sei nei 4 significa qualcosa. Noi siamo stati dentro anche ai tempi in cui c’erano Barzagli e Chiellini che sicuramente non erano di un livello inferiore. Non ci è mai mancata la concorrenza in 7 anni che sta alla Juve. Ma come ripeto, se lo vogliono tenere lo fanno perché Daniele ha qualità. Normale con tanti campioni avere concorrenza, ma è un discorso da allargare agli altri reparti".