Juventus: lunedì al via il ritiro per la prossima stagione

La Juventus chiude oggi ufficialmente una stagione travagliata, che per la prima volta dopo 10 anni, non l'ha vista alzare alcun trofeo al cielo. Un'annata storta, dopo 10 anni passati a dominare il calcio in Italia, e che la Juventus vuole cancellare subito, mettendosi alle spalle i problemi che la hanno caratterizzata, per affrontare al meglio la prossima annata. Oggi sono arrivati, attraverso il loro sito internet, i saluti dei bianconeri ai tre giocatori che hanno visto il loro contratto scadere, Dybala, Morata e Bernardeschi, con la squadra che invece la settimana prossima si ritroverà alla Continassa.