Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state quattro le gare ufficiali andate in scena nel terzo weekend del nuovo anno: partite che hanno visto coinvolte l’Under 19 e l’Under 15 femminile, oltre all’Under 16 e 15 maschile. Tra le sfide amichevoli disputate in questi due giorni invece, da segnalare la vittoria per le ragazze dell’Under 17 bianconera allenata da mister Scarcella, che battono per 1-0 l’Inter nel test match giocato sabato 18 gennaio grazie alla rete nel secondo tempo di Bozzetto.

Ottima esperienza nel torneo amichevole disputato in Germania dall’Under 14 maschile che sia nelle sfide del sabato che in quelle della domenica conclude al quarto posto le due competizioni affrontate dopo aver sfidato tra le altre avversarie di primo livello come Bayern Monaco, Basilea, PSV Eindhoven e Stoccarda”.

Le partite

“Di seguito il recap squadra per squadra delle partite ufficiali affrontate dalle squadre bianconere in questo terzo weekend dell’anno. UNDER 19 FEMMINILE Pareggio in trasferta per le giocatrici di mister Bruzzano – prime in classifica nel campionato Primavera 1 femminile, giunto alla 13^ giornata – che chiudono sul 3-3 la sfida contro la Roma grazie alle reti di Tosello, Ferraresi e Santarella.

UNDER 16 MASCHILE Nella seconda giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, i bianconeri conquistano un importante successo a Parma per 5-2 contro una diretta concorrente al vertice della classifica grazie alla doppietta in avvio di Donati, seguita poi dalle reti di Marchisio, Elimoghale e di Donati nella ripresa.

UNDER 15 MASCHILE Super vittoria in trasferta per i ragazzi guidati da mister Benesperi che da capolista del Campionato Nazionale Under 15 battono a domicilio per 0-4 il Parma – secondo in classifica – grazie alle doppiette firmate da Pipitò e Salvai, allungando così in vetta al termine della 15^ giornata di campionato. UNDER 15 FEMMINILE Sconfitta per 4-0 nel campionato Under 15 maschile per le calciatrici bianconere guidate da mister Lombardo contro il KL Pertusa”.