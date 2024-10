Juventus, i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati molti gli impegni che nella settimana del 7 ottobre – 13 ottobre 2024 hanno visto coinvolte tutte le nostre squadre dell’Attività di Base, specialmente nel week-end del 12-13 ottobre: da alcuni test match – da sotto età –, a diversi tornei regionali e anche a una formativa trasferta europea in Germania come accaduto all’Under 8 maschile di Mister Carlino. In questo fine settimana c’è stato spazio anche per diverse gare ufficiali. Buona lettura! IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 FEMMINILE (VOOD) Juventus W.U13 – PSG U12 M. 5-3 Marcatrici: Marwa Sardi Benedettino UNDER 12 MASCHILE (CAVAGLIÀ-ANGARONI) Campionato U13 Girone A – 1^ Giornata “Cral Reale Group” Torino Juventus vs Alpignano U13 5-1 (4-1 risultato federale) Colombo Forroia Bosio Under 12 – Mister Cavaglià-Angaroni | 12-10-2024 UNDER 11 MASCHILE (COMITO)”.

Le altre partite

“Campionato U12 Poligru Sisport U12 vs Juventus U11: 2-6 (F.IG.C. 2-3) Preci Tilica Darhaoui Ciani Sismondi Scaglia Under 11 – Mister Comito | 12-10-2024 UNDER 10 FEMMINILE (ROSSI) Campionato Primi Calci 8 anni- Fase 1 Juventus WU10 vs Beiborg 11-2 Cirucci De Rosa Lin Rege Volp Fruttero Under 10 – Mister Rossi | 12-10-2024 UNDER 10 MASCHILE (BERNARDI) Juventus – Sisport U11 10-5 Grugliasco Douza Dellavalle Jbilou Bonaldo Del Vecchio Terazzi Under 10 – Mister Bernardi | 12-10-2024 UNDER 9 MASCHILE (CUZZI) Campionato “Cral Reale Group” Torino Juventus – Pro Eureka U10 5-7 (2-3 FIGC) Trisorio Bottone Isaia Necchio Under 9 – Mister Cuzzi | 12-10-2024 UNDER 8 MASCHILE (BERTOLOTTI) Campionato vs Moncalieri U9 Moncalieri Moncalieri U9 – Juventus 0-14 (0-4 federale)7x Trisorio 2x Dell Oste 2x Lam Aguilera Ferraro Di Fazio Marafioti”.