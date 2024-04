Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Oggi è lunedì e noi andiamo a riepilogare tutti gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. Il nostro approfondimento spazia dalla bella esperienza vissute all'estero dall'Under 9 di Luca Giglio, ai tornei disputati in Lombardia dall'Under 12 di Lorenzo Niello e dall'Under 8 di Luca Carlino e nel Lazio dall'Under 10 di Stephan Saporito e alle diverse amichevoli giocate tra Lombardia ed Emilia-Romagna e si chiude come sempre nel nostro Piemonte, dove anche in questa settimana sono state tantissime le attività che hanno visto coinvolte le nostre squadre – tra gare ufficiali, tornei e amichevoli con squadre professionistiche e non. INGHILTERRA UNDER 9 (GIGLIO) La squadra di Luca Giglio ha vissuto una bellissima esperienza in terra inglese, a Stevenage, partecipando al torneo internazionale "Pro Academy Series" e chiudendo il percorso agli ottavi di finale. Una competizione di assoluto livello, utile per il percorso di crescita dei nostri giovani bianconeri che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con diverse squadre inglesi, professionistiche e dilettantistiche. ITALIA, TRA LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E LAZIO Chiusa la parentesi europea si torna in Italia, dove l'Under 12 di Lorenzo Niello – coadiuvato da Alessandro Bagalà – ha partecipato alla "Uesse Futsal Pro 2024", una manifestazione sportiva di futsal andata in scena a Sarnico, in provincia di Bergamo, e dedicata a diverse squadre professionistiche Under 12 e dilettantistiche U13. Di seguito le squadre professionistiche partecipanti: Atalanta, Inter e Parma. Anche questa competizione, chiusa in prima posizione dalla nostra squadra, è stata un'importante tappa nel percorso di crescita dei nostri giovani bianconeri. Sempre in Lombardia l'Under 8 di Luca Carlino ha partecipato alla "Conco Cup", manifestazione sportiva andata in scena in a Concorezzo – in provincia di Monza e della Brianza – e dedicata a squadre professionistiche U8 e a squadre dilettantistiche U9, classificandosi al quinto posto. Estremamente formativa anche l'esperienza vissuta dall'Under 10 di Stephan Saporito alla "Conti Football Cup", manifestazione sportiva andata in scena ad Anzio – in provincia di Roma –. Una manifestazione che la nostra Under 10 ha chiuso in prima posizione, vincendo cinque partite delle sei disputate e pareggiandone soltanto una. In più due giovani atleti della squadra di Stephan Saporito hanno ricevuto due premi individuali: Edoardo Trevisan è stato premiato come migliore portiere del torneo e Francesco Tubia come migliore realizzatore del torneo. Cremona e San Pancrazio, in provincia di Parma, sono state, invece, le sedi di diverse amichevoli che hanno visto diverse squadre della nostra Attività di Base affrontare i pari età rispettivamente di Cremonese e Parma. PIEMONTE, QUANTE EMOZIONI! La nostra panoramica, come sempre, si chiude in Piemonte perchè quella che si è appena conclusa è stata una settimana davvero molto intensa. Sono state tante le amichevoli disputate, con squadre professionistiche – come lo Stoccarda, compagine tedesca, e l'Hellas Verona – e non, i tornei andati in scena, sempre all'insegna dell'amicizia e del divertimento alla presenza in una determinata circostanza di un'altra formazione Under dello Stoccarda, oltre a tante gare ufficiali. Buona lettura!".