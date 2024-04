Boniek: “La Juventus non gioca bene, ma è tosta ed efficace”

Zibi Boniek, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Rai Radio 1: "Con l'organico che ha a disposizione, mi delude dal punto di vista della qualità del gioco. Però è una squadra sempre tosta, in Champions League ci andranno. Possono vincere la Coppa Italia. Non hanno un gioco particolarmente bello, ma sono efficace. Il calcio è meno violento, ai nostri tempi c'erano falli più duri. Oggi si gioca in spazi molto più ristretti. C'è molto più contatto, ma i giocatori sono più fisicati. Ogni tanto c'è qualche fatalità: quando salti di testa, non puoi farlo con le mani in tasca. Un po' devi aiutarti anche con braccia e gomiti. Il calcio è uno sport di contatto, ci sarà sempre qualche problema. Anche la gomitata del primo tempo subita da N'Dicka non è stata violenta, è un contatto che può capitare all'interno di una partita".