Juve, Yildiz verso il rinnovo: i nuovi termini del contratto in bianconero

Mentre in campo il gol latita da qualche tempo, fuori da esso anche grandi campioni come Baggio o Del Piero sprecherebbero gli elogi per Yildiz. Il gioiello turco della Juventus sarebbe esploso nella fase centrale della stagione, facendo di necessità virtù il periodo. Infatti, l'attaccante è stato bravo a dar saggio del suo talento quando chiamato in causa per le defezioni dei compagni più esperti di reparto. Secondo calciomercato.com, gli sprazzi delle sue giocate sarebbero bastati a convincere la Juventus a venire incontro alle richieste del suo entourage. Il club sarebbe infatti pronto a somministrare a breve giro di posta un successivo prolungamento a quello attuale, con scadenza nel 2027. Il nuovo accordo allungherebbe di due anni la durata del matrimonio sportivo tra le due parti, consentendo a Yildiz di guadagnare un milione di euro a stagione.