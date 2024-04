Juventus, i risultati delle giovanili nel weekend: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle giovanili. Ecco il comunicato: "Sono state diverse le gare ufficiali andate in scena nel primo fine settimana di aprile. Gare che hanno visto coinvolte sei delle nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando del week-end del 6-7 aprile 2024! Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 17 FEMMINILE Amichevole stimolante, nella giornata di sabato 6 aprile, per la squadra allenata da Luca Scarcella che si è confrontata in trasferta con le pari età dell'Olympique Lyonnais. Due a due il punteggio finale, con reti bianconere firmate da Copelli e Tosello. Gara di campionato, invece, nella giornata di domenica per le ragazze di Luca Scarcella che hanno affrontato – in un match del "Campionato Provinciale Under 15 Maschile" – il Trofarello 1927. La gara si è conclusa con la sconfitta per 4-1 delle bianconere. Di Perfetti l'unica rete della Juventus. UNDER 17 MASCHILE Vittoria netta per la squadra allenata da Claudio Rivalta che supera 3-0, a Vinovo, i pari età del Modena. Succede tutto nel secondo tempo: al 51' Bibishkov apre le marcature per i bianconeri, al 55' Sosna raddoppia e in pieno recupero Leone – subentrato dalla panchina – cala il tris. UNDER 16 MASCHILE Vittoria esterna per i ragazzi di Claudio Grauso che superano 1-3 il Bologna. In terra emiliana i bianconeri passano in vantaggio poco prima della mezz'ora con Bracco, per poi raddoppiare in apertura di secondo tempo con Kaba. Sotto di due reti i felsinei reagiscono e dimezzano lo svantaggio con Sermenghi, prima di tornare – definitivamente – sotto di due gol per la marcatura "dalla panchina" di Repciuc. UNDER 15 FEMMINILE Sconfitta nella giornata di sabato per la squadra allenata da Alessio Vaccariello che cade 1-3 (2-3 FIGC) contro la squadra B dell'Under 13 del Lucento, in un match del Girone H del campionato "Esordienti 2° anno" andato in scena a Garino – frazione di Vinovo in provincia di Torino –. In gol, per le bianconere, Oliva. Grandi sorrisi anche per la squadra di Luca Vood che, nella giornata di domenica, vince ancora nel Girone 1 della Fase Interregionale del campionato di categoria. Nella quinta giornata le bianconere si impongono con un rotondo 8-0 sulle pari età del Parma. Di Campi – quattro reti per lei –, di Pozzo, autrice di una doppietta, di Oliva e di Pronzati le marcature della Juventus".