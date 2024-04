Juventus, torneo per l’attività di base: tutte le novità

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle giovanili. Ecco il comunicato: "Il 18 marzo scorso il centro sportivo bianconero, a Vinovo, è stato il teatro di una bellissima giornata all'insegna dell'amicizia e del divertimento in occasione dello "Juventus Spring Day". La storia si è ripetuta anche in occasione della "Smile Cup", un'altra manifestazione sportiva organizzata da Juventus presso l'Allianz Training Center di Vinovo, che ha coinvolto diverse società Under 11 tra cui: tre Academy Elite bianconere piemontesi – il Chisola, il Cuneo Olmo e il Volpiano –, una Juventus Academy Pro – la Sisport – e poi altre tre società – l'Alpignano, il Lascaris e il Vanchiglia. A rappresentare Juventus c'era l'Under 11 di Mister Cavaglià. Un evento, come detto, organizzato dal Club e gestito dallo staff tecnico interno del Progetto Academy e dai tecnici dell'Attività di Base bianconera. Anche questa volta è stata, semplicemente, una grande festa con i campi del Training Center animati dalle tante partitelle 7v7 disputate dai giovani atleti presenti a questo evento che si è concluso, poi, tra i sorrisi e gli abbracci dei partecipanti. A vincere, come sempre accade in queste occasioni, è stato il grande entusiasmo di tutti i partecipanti. Senza tralasciare l'aspetto più importante, che era divertirsi, questo appuntamento è stato anche un prezioso momento di confronto per i ragazzi ed erano proprio questi due gli obiettivi del torneo: creare un momento di svago, ma allo stesso tempo stimolante tra le società, per i tecnici, ma anche e soprattutto per i giovani atleti. Anche questa volta, come già successo in occasione dello "Juventus Spring Day", si è visto un sano confronto che non ha voluto precludere la ricerca della vittoria, ma bensì il raggiungimento della stessa attraverso due aspetti fondamentali: la crescita e la qualità tecnica, con alla base sempre il divertimento".