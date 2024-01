Juventus, il riassunto della giornata: parlano Salvai e Kean

Per la Juvesono giorni di attesa in vista del match con il Frosinone. Intanto Kean ha parlato dei bianconeri: "Prima il calcio e poi il rap. La maglia della Juve ce l’ho sempre nel cuore. I GOAT? Nel calcio Cristiano Ronaldo e nel rap a me piace Meek Mill, ma il GOAT è Tupac. Chi ascolto prima delle partite? Ho le mie playlist. Italiano ascolto Capo Plaza, Rondodasosa. Gusti musicali in squadra? Abbiamo gusti diversi, ma siamo un gruppo solido, a tutti i giovani piace scherzare e ci adattiamo con la musica".