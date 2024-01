Giudice Sportivo, Gatti e McKennie squalificati: il comunicato

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Squalificati Gattie McKennie per la prossima partita. Ecco il comunicato: "CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA LAZOVIC Darko (Hellas Verona): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l'operato arbitrale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA FRATTALI Pierluigi (Frosinone): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.