Juventus, il riassunto del giorno: parlano Barzagli e Rabiot

Per la Juventus è un momento di pausa, grazie alle sosta per le Nazionali. Adrien Rabiot ha comunque parlato dei bianconeri: "Da diverse stagioni, dopo il Covid, c'è stata una rinascita. È un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte. Ci sono l'Inter, il Milan, la Juve, le romane, l'Atalanta, il Napoli: tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più amo giocare. Differenze tra Juve e Nazionale? Alla Juve sono più propenso alla fase offensiva".

Allegri non parla di scudetto? Credo lo faccia per togliere un po' di pressione alla squadra, ma penso che dentro la Juve si approccia sempre per vincere. Non avere le coppe ti può dare dei vantaggi. È giusto dire obiettivo Champions ma chi lo sa, se la Juve resta attaccata se la potrà giocare alla fine, ma penso non parta favorita".