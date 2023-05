Juventus, il riassunto della giornata: pubblicate le motivazioni del ricorso

Le notizie del giorno della Juventus riguardano alcune dichiarazioni importanti e le motivazioni del processo per le plusvalenze.

redazionejuvenews

Nella giornata di oggi ci sono state grandissime notizie per la Juventus. Il calciomercato è ancora fermo, anche se qualcosa si muove sul fronte Giuntoli, mentre per quanto riguarda i calciatori è tutto in divenire. Inoltre, sul campo, i bianconeri saranno impegnati contro il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League giovedì prossimo.

Oggi però ci sono state un paio di dichiarazioni molto interessanti; la prima quella di Platini, ex stella della Juventus, che ha parlato della sua esperienza a Torino: "Senza la Juventus, senza l’Avvocato non sarei mai diventato Michel Platini. Se fossi rimasto a Nancy la mia vita avrebbe preso tutta un’altra piega. E poi la collina, la scuola francese dei miei figli, il ristorante «Giudice». Sa qual è alla fine la cosa più bella? La passione dei tifosi della Juventus per me. In fondo io sono sempre rimasto uno di loro".

Infine, sono state pubblicate le motivazioni del ricorso della Juventus per l'inchiesta plusvalenze: "Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate".