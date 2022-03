Juventus, il report dell’allenamento odierno dei bianconeri

La Juventus ha pubblicato sul proprio sito il report dell'allenamento di oggi diretto da Massimiliano Allegri.

redazionejuvenews

La Juventus continua a lavorare anche nella sosta nazionali. I bianconeri, seppur con diversi assenti partiti per le rispettive sfide continentali, si sono ritrovati oggi al Training Center per svolgere la seduta di allenamento. Massimiliano Allegri infatti deve fare i conti con i tantissimi calciatori impegnati con le Nazionali: Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Locatelli con l'Italia; Szczesny con la Polonia; Rabiot con la Francia; Morata con la Spagna, De Ligt con l'Olanda; Cuadrado con la Colombia; Danilo e Arthur con il Brasile, oltre a Soulé impegnato con l'Argentina per le prossime sfide. Vlahovic, invece, è tornato dal ritiro della Serbia per verificare il problema all'inguine, che non dovrebbe essere grave.

L'allenatore della Juventus è quindi rimasto con pochi effettivi, tra cui il serbo e Dybala, che a parte le vicende extra-campo, è pronto a prendere per mano i bianconeri negli ultimi due mesi della stagione e della sua carriera a Torino. Queste settimane di stop saranno anche fondamentali per il recupero degli infortunati come Zakaria e Alex Sandro, pedine fondamentali per concludere al meglio un'annata controversa, fatta di alti e bassi, che potrebbe però diventare una stagione meno amara, al verificarsi di alcune condizioni, come la vittoria della Coppa Italia e il quarto posto.

Ecco il comunicato della Juventus: "Il gruppo, ovviamente a ranghi ridotti per via dei diversi giocatori impegnati con le rispettive Selezioni, si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Al termine della sosta per le Nazionali, infatti, tornerà la Serie A e la Juventus sarà subito attesa da un big match, il Derby d’Italia contro l’Inter in programma all’Allianz Stadium domenica 3 aprile alle 20:45. E allora con i calciatori rimasti a disposizione la sessione di allenamento odierna si è focalizzata su torelli ed esercizi di possesso palla, alternati a corsa a secco. Domani allenamento in programma al mattino."