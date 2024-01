Juventus, il report dell’allenamento in vista del Sassuolo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull' allenamento odierno. Ecco il comunicato sui bianconeri: "Weekend di lavoro, sebbene senza impegni ufficiali, per la Prima Squadra bianconera, attesa martedì sera all’Allianz Stadium dal Sassuolo (fischio d’inizio alle 20.45).

Sabato mattina, dopo una giornata di riposo concessa da Mister Allegri a seguito del passaggio del turno in Coppa Italia con il Frosinone, la squadra è dunque tornata in campo per l’allenamento: