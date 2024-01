Juve, il preferito a centrocampo è Ederson: la posizione dell’Atalanta

Il preferito dalla Juve per il centrocampo è Ederson: la posizione dell'Atalanta sul centrocampista brasiliano

Con Pogba e Fagioli squalificati la Juve si è ritrovata di colpo a corto di uomini a centrocampo. Per questo i bianconeri nel corso del mercato di gennaio sono alla ricerca di un centrocampista che possa potenziare la squadra di Allegri.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio ora il preferito è Ederson dell'Atalanta. Il centrocampista brasiliano è un giocatore estremamente duttile, in grado di giocare tanto da mediano quanto da trequartista. Non a caso in questa Serie A ha già segnato 4 gol.