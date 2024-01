Juve, il report dell’allenamento in vista del Frosinone: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'allenamento dei bianconeri in vista del match con il Frosinone.

Bianconeri e ciociari si affronteranno giovedì 11 gennaio alle ore 21:00 nella gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve si è qualificata al turno eliminando con il risultato di 6-1 la Salernitana, il Frosinone, invece, ha avuto la meglio, in trasferta, sul Napoli con un secco 0-4.

A due giorni dall'impegno, il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su esercitazioni suddivisi per reparto con successivo focus sullo sviluppo della manovra avanzata e su esercitazioni difensive. Domani, mercoledì 10 gennaio, sarà vigilia della gara. Allenamento in programma al mattino, poi, alle 14:15, Mister Allegri in conferenza stampa presenterà la gara. Live dall'Allianz Stadium su Juventus TV".