Juventus, il report dell’allenamento di oggi: Alex Sandro assente

La Juventus è tornata a lavorare dopo la preziosa vittoria di Cagliari per 2-1. Assente Alex Sandro a causa di un permesso.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la sofferta ed importantissima vittoria di Cagliari, è tornata ad allenarsi, in vista della partita di sabato pomeriggio contro il Bologna. I bianconeri, questa volta disputeranno il match all'Allianz Stadium, ma la gara non sarà per nulla semplice, visto che i rossoblù poche settimane fa hanno fermato anche il Milan sullo 0-0. Una vittoria sarebbe però fondamentale per proseguire nella corsa per il quarto posto, vero obiettivo, insieme alla Coppa Italia, della stagione. Massimiliano Allegri spera di recuperare a pieno per il prossimo incontro Bonucci, che nelle ultime settimane ha giocato solo spezzoni, avendo pochissimi minuti nella gambe. Ancora presto per Locatelli e McKennie, che presumibilmente potranno tornare a disposizione per i primi di maggio, per provare a dare una mano, in vista del rush finale dei bianconeri.

Ecco il report del sito della Juventus sull'allenamento: "È iniziata oggi per i bianconeri la settimana che li porterà ad affrontare il Bologna sabato pomeriggio nel match valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A. Appuntamento all’Allianz Stadium alle 18:30 (ultimi biglietti disponibili, qui). Juve, come dicevamo, di nuovo in campo al Training Center dopo l’importante vittoria di sabato sera a Cagliari. Oggi il gruppo si è ritrovato agli ordini di Mister Allegri e si è focalizzato sulla tecnica con esercitazioni per la trasmissione della palla, gestione del possesso con partitella finale. Assente Alex Sandro che ha usufruito di una giornata di permesso. L’appuntamento per domani è nuovamente fissato per il mattino."

Oltre ad Alex Sandro, assente per un permesso, out anche Chiesa e Kaio Jorge, che ne avranno almeno fino al prossimo autunno, data confermata per il pieno recupero dei due calciatori. Per la sfida contro il Bologna, il tecnico Allegri recupererà anche Morata e De Sciglio, squalificati nell'ultima partita contro il Cagliari di sabato sera.