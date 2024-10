Juventus, il recap delle partite dei calciatori in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partite dei Nazionali.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “È cominciata dalla panchina la sfida di Nations League contro il Montenegro per Kenan Yildiz, subentrato al minuto 68 del match. Al nostro numero 10 però sono bastati pochi secondi per risultare decisivo ai fini della vittoria della sua nazionale con l’assist per il gol, del poi definitivo, 1-0 di Kahveci che permette alla Turchia di rimanere in testa al proprio gruppo. 70 minuti in campo per Samuel Mbangula che è partito titolare nella vittoria per 2-0 del Belgio Under 21 sul campo della Scozia nel match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria. GIOVANILI Grenada vs Curacao (Concacaf Nations League) – 0-0, subentrato al 71′ nella nazionale di Curacao Comenencia Romania vs Moldavia (Amichevole U16) – 5-0 per la Nazionale rumena di Rogoz”.

Le gare di oggi

“Altra giornata di match con le nazionali per i bianconeri convocati dai commissari tecnici dei rispettivi paesi d’origine. Quella odierna, 12 ottobre con l’aggiunta di un incontro nella notte italiana, sarà la giornata di Francisco Conceicao e Weston McKennie. Polonia vs Portogallo (Conceicao) alle 20:45 – UEFA Nations League USA vs Panama (McKennie) alle 03:00 del 13 ottobre – Amichevole GIOVANILI Spagna vs Norvegia, ore 15:00 (Torneo Internazionale U19 in Romania) – Gil Puche e Martinez Crous Serbia vs Repubblica Ceca, ore 15:00 (Amichevole U18) – Sosna Albania vs Olanda, ore 15:00 (European U17 Championship) – Gecaj e Huli Belgio vs Kosovo, ore 19:00 (Euro U17 Qualificazioni) – Gielen Romania vs Montenegro, ore 13:00 (Amichevole U17) – Badarau e Precupanu”.