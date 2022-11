Juventus-PSG: le statistiche della sfida

I bianconeri scenderanno in campo questa sera tra le mura amiche dell'allianz Stadium nella partita valvole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo contro il PSG nella partita valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri hanno presentato la sfida attraverso il loro sito internet.

"Ultima sfida di Champions League della stagione all'orizzonte per la Juve, che ospiterà il 2 novembre alle 21:00 all'Allianz Stadium il PSG. I francesi si giocano il primo posto con il Benfica, mentre per i bianconeri è sfida a distanza con il Maccabi Haifa per il terzo posto che vale l'Europa League. Al momento la Juve è avanti rispetto agli israeliani per differenza reti. Di seguito le combinazioni per il terzo posto: Vincere Pareggiare in caso di pareggio o sconfitta del Maccabi Haifa In caso di sconfitta, sperare in un ko anche degli israeliani mantenendo il vantaggio nella differenza reti.

PRECEDENTI CON IL PSG

La prima sconfitta (1-2) della Juventus contro il PSG nelle competizioni europee è arrivata nel primo turno di questa Champions League, dopo che i bianconeri avevano vinto sei di tutti gli otto match precedenti (2N) contro i parigini. Il PSG non ha vinto alcuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus: l’ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997, quando i parigini persero 3-1 sotto la gestione di Ricardo Gomes.

OCCHI SUL PSG

Il Paris Saint-Germain ha vinto l'ultima partita della fase a gironi in ciascuna delle ultime quattro edizioni di Champions League, segnando almeno quattro gol in ognuna di queste sfide (18 reti in totale).

Esclusi gli autogol, dall'inizio della scorsa stagione in 26 dei 28 gol del Paris Saint-Germain in Champions League hanno segnato o fornito assist (o entrambe le cose) Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé, incluse ciascuna delle ultime 20 reti di fila.

Prima del gol di Carlos Soler contro il Maccabi Haifa, le ultime 19 marcature del PSG (esclusi gli autogol) nella competizione erano state realizzate da Messi (6), Neymar (2) e Mbappé (11). Kylian Mbappé ha segnato sei gol nella fase a gironi di questa Champions League con il PSG; l'unico giocatore a contarne di più in una singola edizione con i parigini è Zlatan Ibrahimovic nel 2013-14 (otto reti); l'unico francese, invece, è stato Christopher Nkunku la scorsa stagione con il Lipsia (sette).

Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in sette gol nelle sue quattro presenze di questa Champions (quattro reti, tre assist), il suo miglior risultato nella fase a gironi dalla stagione 2018/19 (sette anche in quel caso); l’argentino solo nel 2016/17 (10 gol e due assist) ha fatto meglio in una fase a gruppi di questa competizione. Non ha fornito più di tre assist in una singola stagione in questa fase della Champions". (Juventus.com)