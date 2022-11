Ultim’ora Juve, decisione clamorosa su Paul Pogba

Da quel maledetto crack al ginocchio destro per Pogba durante l'amichevole contro il Chivas Guadalajara è iniziato un calvario senza fine per il calciatore francese. Dopo quello stop si decise di non intervenire subito chirurgicamente, optando per una terapia conservativa, ritardando di fatto il rientro del Polpo. La tardiva operazione di settembre non è riuscita a restituire ancora al campo l'asso transalpino. Ora l'ennesimo problema fisico per Pogba rischia di non fargli disputare neppure il Mondiale in Qatar. Minimo altri dieci giorni ai box e rientro nel 2023.