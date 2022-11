Juventus, domenica la tavola rotonda sul progetto seconde squadre

Domenica per la Juventussarà un giorno storico. Infatti, la Next Gen di Brambilla scenderà in campo contro il Mantovaper la prima volta, e prima della gara ci sarà una riunione tra i vertici del calcio per parlare delle seconde squadre. Ecco il comunicato: "Domenica 27 novembre, alle ore 14:30, la Juventus Next Gen avrà un appuntamento con la storia. La squadra di Mister Brambilla, infatti, come vi abbiamo già raccontato qui, giocherà per la prima volta in un palcoscenico da brividi: l'Allianz Stadium. Quella di domenica, però, non sarà una giornata indimenticabile soltanto per quanto accadrà in campo, ma anche per ciò che avverrà fuori dal rettangolo verde. Prima del fischio d'inizio che vedrà i bianconeri affrontare il Mantova si terrà, infatti, un incontro, sempre all'interno dello stadio bianconero, dal titolo "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?".