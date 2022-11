Juve Next Gen, la sfida con il Mantova verrà disputata all’Allianz Stadium

La JuventusNext Gen, club di Serie C, sfruttando lo stop della Serie A, avrà l'occasione di giocare una partita all'Allianz Stadium. Ecco il comunicato dei bianconeri sui dettagli per la vendita dei biglietti, in vista del match con i biancorossi, quindicesima giornata di campionato: "Domenica 27 novembre, alle ore 14:30, la Juventus Next Gen giocherà contro il Mantova nel match valevole per la quindicesima giornata di campionato. La grandissima novità, però, è che i bianconeri disputeranno questa partita all’Allianz Stadium!