Juventus Primavera, sconfitta amara per 3-0 contro il Milan

La Juve Primavera di Paolo Montero ha perso per 3-0 contro il Milan, subendo la seconda sconfitta stagionale.

La JuventusU19 di Paolo Montero ha perso per 3-0 contro il Milan. Ecco il report del club bianconero: "Una sconfitta amara quella rimediata dalla Juventus Under 19 sul campo del Milan capolista. Gli uomini di Montero partono bene e si rendono pericolosi nel primo tempo, ma poi subiscono 3 gol nel giro di 5 minuti - dal 42’ al 47’ – e non riescono più a reagire. Decisiva la rete di Scotti e la doppietta di Bonomi per i rossoneri. Juventus a quota 6 punti dopo 4 partite, frutto di 2 vittorie e due sconfitte. LA PARTITA Al Centro Sportivo Vismara la sensazione è che la partita possa giocarsi a ritmi alti fin dalle prime battute. Il Milan prova a dettare il gioco e ad essere aggressivo, ma è la Juventus ad avere le prime grandi occasioni del match.

Al 13’ i bianconeri, infatti, si presentano dalle parti del numero 1 avversario Bartoccioni: Florea avanza sulla trequarti e pesca con un pallonetto dolcissimo Anghelè in area. Il capitano della Juve calcia in porta, ma lo stesso Bartoccioni è bravo a respingere. Al 31’, da una possibile occasione del Milan - che batte il primo calcio d’angolo della sfida - ne nasce una per la Juventus. Gli uomini di Montero riescono a trasformare l’azione da difensiva a offensiva grazie alla cavalcata di Pagnucco che va in fondo sulla sinistra e mette in mezzo per il solo Florea. Il centrocampista spara però alto dalla zona degli undici metri. Al 42’, sono ancora i bianconeri ad andare vicino alla rete del vantaggio: Vacca si mette in proprio e con un tiro a giro sfiora il secondo palo. Un minuto più tardi, l’azione che cambia il match. Eletu trova Bonomi con un lancio perfetto. Il 30 rossonero aggancia bene e scavalca Vinarcik con un pallonetto precisissimo che vale l’1-0 Milan. Passano solo due minuti e i padroni di casa trovano immediatamente il raddoppio: questa volta è Scotti il più lesto di tutti a raccogliere una palla vagante in area della Juventus e a ribadire in rete con il mancino. Ma il momento positivo del Milan non è ancora finito: al 47’, nell’ultimo dei due minuti di recupero assegnati, i rossoneri trovano anche il tris.

Ancora una volta Scotti è veloce sulla destra, salta Gil e serve una palla perfetta a Bonomi. Il classe 2006 stoppa e calcia perfettamente in rete. Il primo tempo si chiude sul 3-0 in favore dei padroni di casa. Nella seconda frazione, la Juventus prova subito a reagire. Al 49’ Turco scatta sulla destra, Nsiala è costretto a stenderlo. Il fallo gli costa però la doppia ammonizione – dopo aver ricevuto la prima al minuto 1 di gioco del match – e dunque l’espulsione. Con il Milan in inferiorità numerica, i bianconeri prendono coraggio e al 51’ vanno vicino alla rete che avrebbe riaperto la sfida con il solito Anghelè che però, di testa, sfiora solo la traversa. Al 62’, ancora Juve: Ripani sforna un grande assist per Turco che, da posizione defilata, batte verso la porta di Bartoccioni. Il portiere del Milan non si fa trovare impreparato e respinge in angolo. Al 75’ è Bassino – entrato al posto di Domanico – a provarci di testa da situazione di calcio d’angolo, ma la sua conclusione sfila a lato. Un minuto più tardi, anche gli uomini di Montero restano in 10 a causa della seconda ammonizione registrata da Ripani. Una volta ristabilita la parità numerica, viene anche meno la forza offensiva dei bianconeri, che non riescono più a riaprire la partita. Il match si chiude dunque per 3-0 in favore del Milan di Ignazio Abate, che si conferma sempre più capolista a punteggio pieno del campionato Primavera 1 dopo 4 giornate. Testa ora alla* prossima sfida - lunedì 2 ottobre alle 18:00 - che vedrà impegnati i bianconeri in casa, a Vinovo, contro l’Hellas Verona* fermo a 4 punti".

