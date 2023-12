Juventus Primavera, pari per 1-1 contro il Sassuolo: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il report sulla partita della Primavera tra i bianconeri e il Sassuolo.

La Juve U19 di Paolo Montero ha pareggiato per 1-1 contro il Sassuolo. Ecco il report dei bianconeri: "Un primo tempo avaro di grandi emozioni e poi una ripresa a ritmi altissimi. Si può riassumere così la sfida tra Sassuolo Primavera e Juventus Primavera, conclusasi 1-1. Vantaggio bianconero su rigore con Pagnucco al 47', pareggio neroverde con Russo al 56', anche in questo caso sugli sviluppi di un penalty (respinto da Fuscaldo e ribattuto poi in porta dall'attaccante). In occasione del rigore per il Sassuolo, cartellino rosso per Martinez e Juve in dieci per quasi tutta la ripresa. Le occasioni, dopo il botta e risposta, non mancano, ma i due portieri abbassano la saracinesca. Un punto a testa.

LA PARTITA La posta in palio allo Stadio Ricci pesa tantissimo. Il Sassuolo punta al primo posto, la Juve vuole continuità e, contestualmente, riavvicinarsi alla zona Playoff. Il primo pericolo della partita lo porta il Sassuolo con il tiro di Carega da fuori area che, deviato, assume una traiettoria beffarda: Fuscaldo è reattivo e allontana con il piede. È il quinto minuto e per vedere un’altra grossa occasione bisogna attendere la mezz’ora. Stavolta è la Juve, con Pagnucco, a sfiorare il gol. Ngana recupera palla e apre per il capitano bianconero che, da sinistra, incrocia con il mancino cercando il secondo palo: palla fuori non di molto, con il portiere neroverde immobile a osservare. Scarseggiano le occasioni, non manca l’agonismo, la gara non si sblocca. Al riposo si va sullo 0-0. Il secondo tempo promette subito qualcosa di diverso. Passa un minuto e Pugno si guadagna il rigore per il possibile vantaggio. Dal dischetto si presenta Pagnucco, che con freddezza porta avanti la Juve. La reazione del Sassuolo è veemente e, al 54', la partita subisce un grosso scossone. Martinez trattiene Russo a centro area, l'arbitro indica il dischetto e sventola il cartellino rosso in faccia al bianconero. Dagli undici metri si presenta lo stesso Russo: Fuscaldo para, ma l'attaccante neroverde, sulla ribattuta, non perdona. 1-1 e un'enorme fetta di secondo tempo da giocare in inferiorità numerica.

Il match prende la piega immaginabile, vista l'inferiorità numerica della Juve e il pari che fa nuovamente fiutare la vetta al Sassuolo. Il forcing neroverde si schianta a più riprese contro Fuscaldo. Il portiere bianconero si rende protagonista di tre interventi non banali, blindando il punto. All'85' è Kumi a spaventare la Juve, ma la sfera termina la sua corsa sul fondo. Tre giri d'orologio più avanti, i bianconeri sfiorano il colpaccio. Calcio d'angolo, mischia in area e palla per Owusu che, da distanza ravvicinata, calcia a botta sicura, trovando, però, il muro difensivo neroverde. Finita qui? Nemmeno per idea. Al 90', ancora calcio d'angolo, ancora Owusu, stavolta di testa. Theiner sfodera un grandissimo intervento. È l'ultima grande occasione della partita, con il forcing finale del Sassuolo che non porta veri pericoli dalle parti di Fuscaldo. Il match si chiude in parità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.