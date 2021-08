Pjanic in vendita – Il bosniaco tra Juventus, Roma e… Fiorentina

Il futuro di Miralem Pjanic è in bilico. Fuori rosa al Barcellona, il bosniaco è seguito da Juventus, Roma e, a sorpresa, Fiorentina.

redazionejuvenews

Miralem Pjanic è ormai fuori dagli schemi del Barcellona di Ronald Koeman. I blaugrana sono alla disperata ricerca di acquirenti per i molti giocatori fuori rosa, ma gli ingaggi elevati impediscono di chiudere le operazioni con facilità. La Juventus dopo l'acquisto di Manuel Locatelli ha finalmente potenziato il centrocampo, ma se si dovesse liberare un posto in squadra si fionderebbe subito sul centrocampista bosniaco. I bianconeri non sono però l'unica squadra interessata al suo cartellino: secondo Sportitalia la Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe sulle tracce dell'ex Roma.

Sogno o realtà? Pjanic non ha intenzione di rimanere a Barcellona ed è alla ricerca di una nuova squadra. L'idea di tornare in Italia piace molto al bosniaco, che gradirebbe un ritorno nel bel paese. La Juventus rimane sicuramente l'opzione principale, ma è forte il desiderio di tornare a Roma, la città dove ha vissuto i suoi anni migliori. Anche i giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista, ma l'ingaggio del classe 1990 è ritenuto decisamente troppo alto per le casse del club. I bianconeri invece potrebbero permettersi il giocatore, ma solo a patto di vendere prima qualcuno. L'indiziato numero uno rimane Aaron Ramsey, ma per il gallese non sono arrivate offerte. Per questo nelle ultime ore si sta facendo largo l'ipotesi McKennie, cercato da diverse squadre estere e ritenuto "non incedibile".

Oltre a queste due squadre, sembra che anche la Fiorentina sia interessata a Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la squadra di Vincenzo Italiano sogna il grande colpo di fine estate. Ma le possibilità sono minime. Innanzitutto il presidente Rocco Commisso dovrebbe trattare con il Barcellona per far sì che il club spagnolo paghi almeno il 30% del pesante ingaggio del centrocampista. In secondo luogo bisognerebbe vedere la volontà del giocatore, che per il momento sembra ancora preferire la Juventus. Il tempo stringe, a breve scopriremo quale sarà il futuro del centrocampista blaugrana.