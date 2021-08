Juventus – Dopo l’arrivo di Locatelli, McKennie potrebbe essere venduto

Dopo l'arrivo di Locatelli alla Juventus, McKennie potrebbe lasciare Torino. Secondo Gianluca di Marzio, il centrocampista non è incedibile.

Il centrocampista classe 1998 è stato acquistato l'estate scorsa dallo Schalke 04 per 20,5 milioni di euro . Reduce da una stagione ben al di sopra delle aspettative, l'americano ha collezionato ben 34 presenze in Serie A sotto la gestione Pirlo, condite da 5 gol e 2 assist. Giocatore estremamente duttile, McKennie è stato impiegato in diverse zone del campo, riuscendo sempre a convincere. Durante l'estate Allegri si è detto più volte soddisfatto dal rendimento dell'ex Schalke, in gol nella prima amichevole estiva contro il Cesena . Ora però le cose potrebbero essere cambiate.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, alcune squadre estere avrebbero chiesto informazioni per il classe 1998 e per la Juventus al momento McKennie non sarebbe incedibile. Questo non vuol dire che sarà sicuramente venduto, ma che la società bianconera sta valutando se cedere o meno il giocatore. Il giornalista di Sky Sport non ha specificato quali siano le squadre interessate, ma se dovesse arrivare un'offerta importante, i bianconeri potrebbero pensare di accettarla. Se si dovesse liberare un posto in rosa, il colpo numero uno diventerebbe Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona e corteggiato dalla Juventus.