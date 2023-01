Juventus, tutte le partite della prima giornata di ritorno

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento sulle gare dei bianconerinelle prima partita del girone di ritorno, ovvero la ventesima giornata. Ecco la nota: "Questo è l'undici scelto da Massimiliano Allegri per l'esordio nel campionato in corso. Juventus-Sassuolo 3-0 è stata la prima giornata d'andata. Con il calendario differito, la prima di ritorno sarà Juventus-Monza. Andando all'indietro nel tempo ripercorriamo le vittorie che hanno inaugurato la seconda parte del torneo durante la gestione del mister. UN 3-0 PER ACCELERARE La Juventus del 2018-19 ha stabilito il record di punti nel girone d'andata con 53 punti. Eppure, quando inizia il ritorno, ha lo spirito di chi vuole ulteriormente accelerare. Il 3-0 sul Chievo lo dimostra: gol immediato di Douglas Costa, raddoppio di Emre Can prima del riposo e sigillo definitivo di Rugani.