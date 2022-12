Juventus Next Gen, le statistiche pre-match contro la Virtus

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla Next Gen, in vista della gara contro la Virtus Verona.

redazionejuvenews

Il sito della Juventusha pubblicato alcuni numeri e statistiche della partita in programma oggi tra i bianconeri e la Virtus Verona, gara fondamentale per il prosieguo del campionato, come dichiarato da Brambillain conferenza: "L’ultima sfida in casa del 2022 sarà molto complicata.

La Virtus Verona è una squadra in salute, sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati e, infatti, arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Non è un caso che sia la formazione che ha ottenuto più successi in queste ultime giornate. Avremo delle assenze, ma come ho sempre detto abbiamo a disposizione una rosa ampia, tutta di grande qualità, e sono sicuro che riusciremo a sopperire a queste assenze".

Ecco la nota: "Quattro curiosità in vista della partita delle 14.30 al Moccagatta. LE STATISTICHE Un solo precedente in Piemonte fra le due squadre: vittoria scaligera 1-0 nella C dell’anno scorso. Juventus Next Gen. cooperativa del gol nel girone A con 13 marcatori diversi in 18 turni, pari al Lecco. La Virtus ha subito il 50% esatto dei suoi gol dopo 18 turni nei 15’ finali di primo tempo, 9 su 18 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi. Virtus Verona formazione del girone A che fa più cambi: 85 su 90 a disposizione in 18 giornate, come il Padova".