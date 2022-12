Brambilla: “Virtus Verona? Partita molto complicata, ci vorrà più tecnica”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla situazione della squadra, parlando anche della prossima sfida.

redazionejuvenews

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "L’ultima sfida in casa del 2022 sarà molto complicata. La Virtus Verona è una squadra in salute, sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati e, infatti, arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Non è un caso che sia la formazione che ha ottenuto più successi in queste ultime giornate.

Noi dovremo giocare tecnicamente meglio rispetto all’ultima disputata e sono sicuro che ciò avverrà. Siamo riusciti a recuperare un po’ di energie perchè abbiamo avuto una settimana di tempo per preparare al meglio il match e ci è servita tanto perchè arrivavamo da cinque gare in poco più di due settimane. Dobbiamo essere fiduciosi sul buon esito perchè in casa abbiamo ottenuto degli ottimi risultati.

La Prima Squadra torna in campo giocando questa prestigiosa amichevole all’Emirates Stadium contro l’Arsenal e, viste le assenze di alcuni giocatori che hanno preso parte o che stanno ancora giocando il Mondiale, aggregherà al gruppo sei nostri ragazzi. Per loro sarà sicuramente una bella esperienza perchè andranno ad affrontare una partita di livello e avranno la possibilità di confrontarsi con giocatori di caratura internazionale. Di contro avremo meno giocatori a disposizione per la partita contro la Virtus Verona, ma come ho sempre detto abbiamo a disposizione una rosa ampia, tutta di grande qualità, e sono sicuro che riusciremo a sopperire a queste assenze".