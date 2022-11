Juventus Next Gen: Soulè convocato per la partita contro la Pro Patria

La Juventus ha concluso ieri l'ultimo giorno di allenamento prima delle vacanze. I giocatori non impegnati nel Mondiale saranno liberi fino al 6 dicembre , quando dovranno tornare alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Gli undici bianconeri impegnati nel Mondiale si aggregheranno alla squadra alla fine di dicembre, così come dovrebbero fare gli infortunati illustri che sono mancati per tutta questa prima parte di stagione, uno su tutti Paul Pogba, che sta continuando a Miami il suo percorso di riabilitazione.

Oggi sarà anche l'ultima uscita per Matias Soulè, che scenderà per la seconda volta in campo insieme ai suoi ex compagni della Juventus Next Gen. L'argentino, ora stabilmente aggregato alla prima squadra, è sceso in campo nella gara di Coppa Italia di Serie C che i bianconeri hanno vinto contro il Sangiuliano per 1-0, aiutando la formazione Udner 23 ad ottenere una vittoria importantissima. Ora l'argentino giocherà anche contro la Pro Patria, nella gara valevole per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie C.