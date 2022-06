Juventus, il report dei bianconeri in Nations League

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sui risultati dei calciatori bianconeri impegnati in Nazionale.

Proseguono le gare internazionali della sessione di giugno. Sono diversi, infatti i calciatori della Juventus impegnati nelle partite delle Nazionali, tra successi e delusioni. Nei match di ieri sera De Ligt e Rabiot sono entrati dalla panchina a pochi minuti dal termine, non potendo incidere sul risultato. Questa sera, invece, i bianconeri Bonucci e Locatelli scenderanno in campo nella partita tra Italia e Germania , anche se il difensore è in ballottaggio con Acerbi e potrebbe riposare in vista degli altri incontri, mentre l'ex Sassuolo dovrebbe affiancare Tonali e Cristante a centrocampo.

Ecco il comunicato della Juventus: "Quella di ieri è stata la serata dedicata alla Nations League e lo stesso succederà anche oggi, ma andiamo con ordine. Al King Baudouin Stadium di Bruxelles l'Olanda rifila un poker ai padroni di casa del Belgio. Reti per gli Oranje di Bergwijn, Depay (doppietta) e Dumfries. In gol Batshuay per la Selezione del C.T. Martinez. Anche de Ligt ha partecipato al successo dei compagni subentrando a gara in corso (al minuto 74). In campo nel secondo tempo anche Rabiot (dal minuto 78) con la sua Francia, sconfitta 2-1 allo Stade de France dalla Danimarca. Al vantaggio transalpino firmato da Benzema ha risposto Cornelius con una doppietta, ribaltando il risultato.