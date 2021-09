Juventus, contro il Napoli McKennie è alla ricerca di riscatto

E' stata un'estate difficile per McKennie. La partita contro il Napoli sarà fondamentale per il centrocampista della Juventus.

redazionejuvenews

L'estate di Weston McKennie è stata particolarmente movimentata, fatta di tantissimi e alti e bassi. L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha completamente modificato le carte in tavola e le gerarchie all'interno dello spogliatoio bianconero. Sotto la gestione Andrea Pirlo, il centrocampista americano è stato uno dei giocatori più affidabili, utilizzato in una moltitudine di ruoli, sempre con grande efficacia. Mediano, mezz'ala, esterno, trequartista, lo scorso anno McKennie ha giocato tanto e bene: 34 presenze, 5 gol e 2 assist per il classe 1998. All'inizio di questa stagione il nuovo allenatore della Juventus ha potuto analizzare nel dettaglio l'americano. Non avendo impegni con la nazionale, McKennie ha potuto partecipare a tutta la preparazione estiva, partecipando ad allenamenti e amichevoli.

Proprio nel corso della primissima amichevole estiva contro il Cesena, Weston ha segnato un gol e dalla panchina Massimiliano Allegri non ha potuto che congratularsi con lui, urlandogli che ne avrebbe segnati almeno 10 in campionato. Sembrava tutto perfetto. Poi però le cose hanno preso un'altra piega. La dirigenza bianconera ha passato gran parte dell'estate a trattare con il Sassuolo per Manuel Locatelli. La trattativa sembrava bloccata e la Juventus aveva un disperato bisogno di fare cassa per poter affondare definitivamente il colpo per il centrocampista italiano.

A questo punto McKennie è stato dichiarato "non incedibile". In pratica ungiocatore non fondamentale all'interno della rosa bianconera. Per tutto agosto voci di una sua possibile vendita si sono susseguite una dopo l'altra, ma alla fine l'americano è rimasto a Torino. Quando le cose sembravano finalmente andare per il meglio, qualche giorno fa l'ex Schalke è rimasto coinvolto in uno scandalo in ritiro con la nazionale americana di calcio, che lo ha messo di nuovo in cattiva luce. Contro il Napoli sarà titolare, l'ultima possibilità di riscattarsi e mostrare a tutti il proprio valore. Il suo futuro è ancora tutto da decidere.