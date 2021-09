Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

Le squadre tra poco in campo

La Juventus scenderà tra poco in campo contro il Napoli, nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano al Maradona in grande emergenza, a causa dei tanti infortunati e dei Sudamericani, rientrati nella notte e assenti per ovvi motivi dalla trasferta odierna: Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala non saranno quindi della partita, e oltre a loro mancheranno anche i lungodegenti Arthur, Ramsey e Kaio Jorge, oltre a Federico Chiesa che, nonostante la negatività degli esami a cui si è sottoposto, è rimasto a Torino, anche in vista dell'inizio della Champions League in programma martedì, quando la Juventus scenderà in campo contro il Malmo.