Juventus-Napoli, Mariani sarà l’arbitro del match

Svelato l'arbitro di Juventus-Napoli

TORINO - L'AIC e la Lega Serie A hanno rivelato l'arbitro di Juventus-Napoli. Si tratta di Mariani , fischietto della sezione di Latina. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni, Doveri il quarto uomo. Al Var Di Paolo e all'Avar Peretti. Recupero di Serie A che per ora si giocherà (nonostante la positività di Bernardeschi) come confermato da Carlo Picco , direttore della ASL di Torino: "Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo juventino".

Juventus che dunque mercoledì si prepara ad affrontare gli azzurri, sfida valida per il recupero di Juventus-Napoli di Serie A. I bianconeri dovranno sicuramente cambiare atteggiamento dopo il brutto pareggio contro il Torino se vogliono vincere il match contro la squadra di Gattuso. Dopo la sconfitta con i granata ha infatti parlato il tecnico Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv: "Purtroppo ci complichiamo le cose da soli: avevamo iniziato bene, eravamo andati in vantaggio, ma ci siamo fatti riprendere. Pensavamo di poter fare un altro tipo di ripresa, ma siamo andati sotto e poi il resto della gara è stato difficile. Stanno capitando un po' troppo spesso errori di concentrazione, dobbiamo migliorare e capire che non si può diminuire l'attenzione neanche un secondo. Abbiamo giocato tante partite ed è normale che manchi un po' di lucidità, ma non possiamo permettercelo. Dopo il secondo gol abbiamo ripreso in mano la partita colpendo un palo, quindi la reazione c'è stata, ma quando si gioca contro squadre che si chiudono, la profondità centrale è difficile da attaccare, quindi siamo costretti ad andare sugli esterni, serve la pazienza di allargare la manovra e attaccare le fasce. Se sono soddisfatto? Quando non si vince non si può esserlo. Stiamo perdendo tanti punti per strada, quindi dobbiamo lavorare sodo sull'occupare meglio le posizioni e avere più soluzioni tra le linee".