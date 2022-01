Juventus, futuro Morata: si complica la pista Barcellona

Dopo l'arrivo di Vlahovic, il destino in bianconero di Morata è incerto. Dalla Spagna però c'è pessimismo sul trasferimento al Barcellona.

L'arrivo di Dusan Vlahovic ha inevitabilmente stravolto gli equilibri nell'attacco bianconero. Il centravanti serbo, pagato 70 milioni, sarà il nuovo protagonista del reparto offensivo di Massimiliano Allegri . Questo mette in secondo piano gli altri attaccanti. In particolare Alvaro Morata scenderà nelle gerarchie e vedrà ridursi per forza di cose il suo minutaggio. L'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid attualmente è passato da titolare a prima alternativa. Vista però la formula con cui era tornato alla Juventus, il giocatore ha cominciato a riflettere sul proprio futuro. Il prestito, rinnovato dal club bianconero in estate, prevedeva un riscatto a 35 milioni al termine di questa stagione. L'investimento oneroso per Vlahovic chiaramente ha cambiato i piani juventini e quindi anche le priorità di Morata.

L'attaccante bianconero spinge per la cessione, ma finora non si registrano passi in avanti in questo senso. Secondo l'emittente catalana Rac 1, sarebbe sfumato in modo definitivo il possibile trasferimento di Morata al Barcellona. Non è stato trovato, infatti, un accordo tra i blaugrana e l'Atletico Madrid. Le due squadre in Liga stanno lottando punto a punto per un posto in Champions. I Colchoneros quindi non hanno concesso sconti al Barça, per non rinforzare una diretta concorrente. Non sembrano esserci quindi le condizioni per un suo ritorno in Spagna, che il giocatore avrebbe gradito.