Juventus, Moggi: “Perchè Allegri ha fatto uscire dal campo tutti i migliori?”

L'ex presidente della Juventus Luciano Moggi ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro il Milan sulle colone di Libero

redazionejuvenews

In un lungo articolo sulle colonne di Libero, Luciano Moggi è tornato a parlare di Juventus-Milan: "Se ne sentono dire di tutti i colori sulla Juve. Anche perché la squadra bianconera fa più notizia quando perde o non riesce a vincere. Di questi tempi le critiche piovono da tutte le parti perché il passo dei bianconeri non è certamente spedito come in passato. Pesano infatti i due punti dopo quattro giornate e la penultima posizione della classifica. Di conseguenza i teatrini televisivi sono in piena attività, con ognuno a dire la sua e la gente ad ascoltare come se fossero depositari della verità".

"È vero che la Juve ha giocato un primo tempo alla grande - Ha continuato l'ex presidente bianconero -, ma meno bene il secondo dove il Milan, in svantaggio, ha preso il bastone del comando riuscendo anche a pareggiare. Ma è anche vero che nel primo tempo i migliori erano stati Dybala, Morata, Chiellini, Cuadrado, attorno ai quali giravano bene gli altri, con Chiesa purtroppo in panca, ma in attesa di essere utilizzato".

"Ora, se è vero che questa squadra deve avere un futuro con i giocatori di cui sopra, e che con loro in campo la Juve stava dominando nel primo tempo, ci sarebbe da domandarsi perché, nella seconda parte della gara, i medesimi siano stati gradatamente tolti tutti dalla competizione, senza pensare minimamente che l'intero complesso ne potesse risentire. Domanda ovviamente per Allegri, per sapere se siano stati gli stessi giocatori a chiedere di essere sostituiti o se lui, al contrario, ha ritenuto di sostituirli. Sarà comunque la partita di domani contro lo Spezia, reduce dalla vittoria esterna sul Venezia, a confermare o meno le nostre impressioni. Noi vediamo i bianconeri favoriti. Così come vediamo l'Inter favorita per la corsa al titolo e non per il 6-1 rifilato al malcapitato Bologna, bensì per lo spettacolo di calcio offerto al Meazza dai nerazzurri. ", ha concluso Moggi.