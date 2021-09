Sconcerti: “Allegri sta gestendo male la comunicazione della Juve in questo momento”

Il giornalista ha parlato

Lo dico anche se gli voglio bene, ma in questo momento lo vedo un po' stonato, non è convincente quando parla. Dovrebbe essere un po' più politico e cospargersi meno la testa di cenere. E' un momento complicato, non viene capito dai suoi e avverte questa lontananza. Chiesa? Uno dei problemi della Juventus è proprio la formazione, ma poi c'è anche il problema degli equilibri. Ieri Chiesa poteva giocare ma Allegri stesso ha detto che gli portava un problema di equilibrio. Lui ha strappi eccezionali ma solitari.

Non ti da mai equilibrio. O farà trenta gol in campionato o dovrà ancora crescere in una grande squadra. Ieri la scelta era tra Chiesa e Rabiot. Il problema è che è il primo ad entrare e non è ancora negli undici. Chiesa non piace a tanti allenatori. Dybala? Non l'ho visto lottare, si è innervosito quando è stato fatto uscire perché è uno che pensa molto a se stesso. Serve un altro Dybala, perché non hai Ronaldo ora. Milan E' una squadra che ha assenze improvvise. Vedi Leao, di cui avrebbe avuto bisogno ieri. Contro squadre forti devi avere tutti in palla. Ci sono tanti giovani, che sentono molto la partita".