Lavoro personalizzato per Ibrahimovic, ci sarà contro la Juventus?

Le condizioni dell'attaccante svedese preoccupano il Milan. Ibrahimovic è a serio rischio per la partita contro la Juventus.

redazionejuvenews

Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic ha subito un leggero infortunio al tendine d'Achille, che lo ha costretto a saltare alcune sedute di allenamento. Ieri l'attaccante svedese non è stato convocato per la sfida di Champions League contro il Liverpool, e la sua presenza è in dubbio anche per il match di campionato contro la Juventus. Anche oggi l'attaccante rossonero ha svolto lavoro personalizzato e non si è allenato con i compagni. Al termine della partita contro il Liverpool, l'allenatore del Milan Stefano Pioli, intervistato da Infinity+, ha rivelato: "Non so se Ibrahimovic riuscirà a recuperare per la Juventus".

Nonostante la sconfitta, il tecnico, però, non può che essere soddisfatto di quanto visto in campo contro la squadra inglese: "Stasera abbiamo capito cos'è la Champions. Abbiamo affrontato un avversario molto forte, abbiamo avuto delle difficoltà e le abbiamo superate con un pizzico di fortuna. Dispiace non esser riusciti a portare a casa il risultato. Bisogna crescere di livello. In tutte le situazioni: fase offensiva e difensiva. Tutte le squadre del girone sono più o meno al livello del Liverpool, quindi ora sappiamo cosa ci aspetta".

Chiosa finale sulle sensazioni al termine della partita: "Non è questione di arrabbiarsi, è questione che il livello è molto alto. Con un po' di precisione tecnica e lucidità tattica potevamo fare qualcosa in più e ottenere il risultato. Mi è piaciuta la voglia della squadra di reagire. Il Liverpool poteva raddoppiare, ma siamo stati in campo, abbiamo creato difficoltà a una squadra forte. Ma dobbiamo ancora salire di livello perché la Champions è davvero una competizione difficile in cui i particolari faranno la differenza. E' mancato il supporto del centrocampo? Sicuramente più giocatori a disposizioni sarebbe stato meglio, come sempre. Abbiamo qualche calciatore che non è ancora al 100%, ma dobbiamo lavorare, crescere. Analizzeremo questa gara che sicuramente ci darà opportunità per crescere".