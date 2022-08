Juventus, continua la collaborazione con Loro Piana

Continua il matrimonio tra la Juventus e Loro Piana. Va avanti l'esperienza iniziata nel 2021 tra i bianconeri e il marchio di abbigliamento. Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Anche nella stagione 2022/2023 Juventus e Loro Piana saranno insieme. Una collaborazione, quella iniziata nel 2021, che continua con due importanti novità. La prima: dalla stagione ai nastri di partenza anche le Juventus Women vestiranno Loro Piana che (seconda novità) firmerà per la Prima Squadra maschile anche la divisa formale da indossare appositamente per eventi speciali e istituzionali.

Entrando più nel dettaglio, le Campionesse d’Italia indosseranno, durante gli incontri di UEFA Champions League e gli impegni istituzionali, capi iconici del guardaroba Loro Piana, in perfetto equilibrio tra eleganza, comfort e funzionalità. I colleghi della Prima Squadra maschile, come si diceva, continueranno a indossare le divise casual per le partite casalinghe e le trasferte, rinnovate nel look e dalle straordinarie caratteristiche di termoregolazione, traspirabilità, morbidezza e naturale elasticità. Ma saranno firmati Loro Piana anche nelle occasioni più formali, con i completi realizzati su misura con i pregiati tessuti della Maison.